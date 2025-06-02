ИИ, гиг-экономика и баланс: тенденции в сфере занятости на 2025 год

Топ-3 тенденций в сфере занятости на 2025 год и далее, которые повлияют на рынок труда, — увеличение использования ИИ в работе, гиг-экономика и поддержка баланса между работой и личной жизнью сотрудников и психического здоровья, сообщил РИАМО тренер бизнес-школы Финансового университета при правительстве РФ и коммерческий директор «АйдоЛаб» Артем Ступак.

По его словам, указанные тренды прослеживаются на российском рынке труда. Опросы и аналитические данные частных и государственных организаций подтверждают это.

Как уточнил специалист, одним из важных трендов он считает увеличение использования ИИ в работе.

«Согласно исследованию, проведенному „HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций“ совместно с платформой „Академия Здоровья“ для аналитического центра „АльфаСтрахование“, 32% работающих граждан России регулярно прибегают к помощи искусственного интеллекта в своей профессиональной деятельности», — сказал Ступак.

Он добавил, что среди основных задач, для решения которых россияне используют ИИ, можно выделить следующие: создание и внесение изменений в текстовые материалы, разработка рабочих объявлений, поздравительных текстов и типовых электронных писем, написание статей, формирование отчётности и проверка правописания, составление ответов на рабочую корреспонденцию, оптимизация резюме, создание и обработка визуального контента, включая изображения и видео, анализ информации и больших массивов данных.

Вторым трендом специалист назвал гиг-экономику. По информации ФНС, к началу февраля 2025 года в РФ числилось 4,565 млн индивидуальных предпринимателей. Это демонстрирует рост на 6,8%, или 292 тыс., относительно данных на 1 февраля 2024 года. Также насчитывается 12,5 млн зарегистрированных самозанятых, что на 31,4% (или 2,98 млн человек) выше по сравнению с прошлым годом.

«Рост числа самозанятых обусловлен простотой получения физического лица данного статуса и легкостью ведения налогового учета. Это один из наиболее простых и быстрых способов начать собственное дело», — пояснил эксперт.

Как считает Ступак, в топ-3 трендов еще входит поддержка баланса между работой и личной жизнью сотрудников и психического здоровья. По данным ВЦИОМ, спрос на услуги психологов в 2024 году достиг максимума за шесть лет. А число запросов от бизнеса на услуги корпоративных психологов выросло на 15% в прошлом году. Компании стали чаще нанимать психологов в штат или заказывать годовой пакет онлайн-консультаций у поставщиков психологических услуг.

Кроме того, по мнению специалиста, российскому бизнес надо учитывать другие тренды: проводить комплексные программы обучения гибким навыкам (развивать у сотрудников эмоциональный интеллект, коммуникативную компетентность и стрессоустойчивость), обучать персонал правильно и этично применять ИИ в работе для повышения эффективности труда, включить в соцпакет сотрудника оплату консультаций психолога или посещения спецтренингов.

Также он рекомендовал ввести гибридный формат работы для персонала, где выполняемые задачи позволяют это сделать, это поможет поддерживать сотрудников в соблюдении баланса работы и личной жизни.

По его словам, еще можно привлекать на проектной основе специалистов по тем функциям и задачам в организации, где нет необходимости держать штатных работников на полной занятости. Это повысит операционную эффективность.