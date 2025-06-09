ИИ для стройки: названы проекты по предпринимательства на форуме СИНВ

Предприниматели активно ищут современные инструменты для оптимизации процессов, а государство поддерживает создание экосистем, которые позволяют внедрить передовые технологии, и развитие инноваций как драйверов устойчивого роста и интеграции в глобальные рынки. Россияне направляли на форум «Сильные идеи для нового времени» (СИНВ) идеи и проекты именно с таким уклоном, сообщили в Агентстве стратегических инициатив .

В бизнес-треке форума «Национальная предпринимательская инициатива» самыми популярными по числу идей стали темы «Новые технологии, AI — решения для бизнеса и предпринимательства» (924 идеи), «Поддержка инноваций в бизнесе и предпринимательстве» (648) и «Технологические, промышленные, IT и креативные кластеры» (440).

«Без применения искусственного интеллекта сегодня фактически не обходится ни одна из компаний. В интернет-торговле, например, его используют для решения многих повседневных внутренних задач, в том числе для оптимизации логистических маршрутов, и очень активно в сфере взаимодействия с клиентами: для персонализации предложений и промо, в службах поддержки, при создании рекламного контента. В перспективе, причем в обозримом будущем, по мере обучения нейросетей, технология строить безошибочную прогностическую аналитику. Поэтому мы видим большое число предложений именно по этим темам», — отметил член экспертного совета АСИ направления «Новой бизнес», президент АКИТ Артем Соколов.

В идеях по этим темам раскрываются разные направления, связанные с экономикой и социальной сферой. Например, искусственный интеллект и цифровизация остаются ведущими трендами. Среди предложений — AI-консультанты для малого бизнеса, цифровые платформы для госзакупок и узкоспециализированные решения, такие как нейросети для диагностики рака кожи или автоматизированные теплицы с ИИ.

Решения для строительства

Также представлены строительные решения. Например, автор одного из лидерских проектов АСИ предложил идею национальной цифровой платформы нового поколения для управления строительством на всех этапах: от проектирования до эксплуатации. По словам автора, она обеспечивает прозрачность, честность и предсказуемость процессов благодаря уникальной технологии AR-маркировки, искусственному интеллекту и цифровым двойникам. Платформа уже внедрена на более чем 25 объектах и позволяет в режиме реального времени контролировать статус и качество элементов с точностью до 2 мм. Автор отмечает, что интеграция ИИ помогает предсказывать риски и оптимизировать управление, что значительно повышает эффективность и снижает количество срывов и недостроев.

Проекты об экологии

Особое внимание уделяется «зеленым» технологиям и устойчивому развитию. Представлены проекты эко-доставки, переработки шин, солнечных вертикальных ферм и инициатив по снижению углеродного следа.

Важная роль отведена локальным производственным кластерам и сельскому хозяйству: от этнических лагерей и выращивания осетров до производства биодизеля и других продуктов с экспортным потенциалом. Например, саратовцы предложили проект «Умные фермы» — платформу, объединяющую технологии Интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации и оптимизации сельского хозяйственного производства. Система с помощью датчиков мониторит состояние почвы, климат, здоровье растений и животных, а ИИ анализирует данные и дает рекомендации для повышения урожайности, снижения затрат ресурсов и повышения устойчивости к климатическим изменениям. По заявлению авторов, проект помогает решать проблему нехватки рабочей силы и способствует устойчивому развитию агросектора.

Креативные индустрии и туризм предлагают VR-экскурсии, глэмпинг с AI-продвижением, кинотеатры под открытым небом и тематические музеи, которые объединяют традиции и современные технологии.

Кроме того, значительная часть проектов в этих темах посвящена социальному предпринимательству — помощи бездомным животным, поддержке женщин после родов и созданию систем с нейроинтерфейсами для людей с ограниченными возможностями. Эти инициативы решают важные социальные задачи и создают устойчивые бизнес-модели.

В настоящее время прием заявок на форум 2025 года завершился. Эксперты уже приступили к оценкам проекты. По итогам лучшие идеи попадут в топ перспективных, которые в дальнейшем представят руководству страны в очном формате форума в июле.