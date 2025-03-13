И. о. бизнес-омбудсмена Подмосковья выступила с докладом на заседании Мособлдумы

В ходе 107-го заседания Мособлдумы исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова выступила с докладом об итогах работы института государственной защиты бизнеса в 2024 году. Документ включает в себя отчетные сведения о качественных и количественных показателях деятельности уполномоченного и его аппарата, аналитическую информацию о предпринимательском климате, сложившимся в регионе, правоприменительной практике, а также предложения по усовершенствованию правового регулирования бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

Основная часть доклада посвящена работе с обращениями предпринимателей в 2024 году. Натальей Чудаковой озвучена основная тематика поступающих обращений. В прошедшем году за помощью к Уполномоченному обратились более 2 тысяч предпринимателей. Сравнивая количество обращений с предыдущим 2023 годом, она отметила, что их число снизилось. По мнению омбудсмена, основными причинами этого являются продолжение моратория на проверки и перевод большинства услуг для бизнеса в электронный формат.

Из поступивших обращений 47% составляют жалобы на территориальные представительства федеральных органов исполнительной власти, 34% — на органы местного самоуправления, 17% — на областные государственные органы и 2% — на иные должностные лица и организации, действующие за пределами Московской области.

По словам бизнес-омбудсмена, в пятерку основных в 2024 году вошли следующие темы обращений: деятельность правоохранительных органов (20,5%), земельно-имущественные отношения (17,9%), нарушения в налоговой сфере (14,7), административные барьеры (10,1), нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок (4,6).

По сравнению с предыдущим годом в 2024 году вопросы защиты бизнес-сообщества от неправомерных действий или бездействия правоохранительных органов остались в топе. Изучение динамики поступления обращений показало увеличение жалоб от бизнесменов на нарушения в налоговой сфере — с 9,9% до 14,7%.

В 2024 году значительно снизилась доля сообщений о нарушениях в сфере государственных и муниципальных закупок с 10,3% до 4,6%.

В результате работы с обращениями удалось восстановить полностью или частично права 42,9% заявителей, в 38,1% случаев обратившимся даны подробные разъяснения, остальные жалобы признаны необоснованными или остаются в работе Уполномоченного.

Немаловажную роль в работе по защите прав предпринимателей, правовом просвещении и нормотворчестве играют 36 общественных приемных Уполномоченного в 43 муниципальных образованиях региона. Находясь в шаговой доступности, они ежедневно проводят широкую консультативную и разъяснительную работу, помогая бизнесу решать многие вопросы на местах, не обращаясь в вышестоящие органы.

При уполномоченном также действуют экспертный и общественный советы, центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Московской области, а также экспертные комиссии по нормотворчеству и защите прав предпринимателей при уголовном преследовании. Активное взаимодействие осуществляется с областным Центром медиации.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.