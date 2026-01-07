сегодня в 05:49

Hyundai пока не приняла решение о выкупе завода в Петербурге

Hyundai Motor Group не принял решения о выкупе своего бывшего завода в Петербурге, пишет ТАСС .

«Так как никто не видел официального разрыва, то решение, наверное, отложено», — рассказал источник агентства.

Ранее Hyundai владел заводом в Санкт-Петербурге, который производил популярные модели Solaris, Creta и Kia Rio. Однако в марте 2022 года компания приостановила работу предприятия из-за проблем с поставками комплектующих.

В конце 2023 года компания продала автозавод в Петербурге AGR Group с правом обратного выкупа в течение двух лет.

Ранее компания Hyundai подала в Роспатент шесть заявок на регистрацию товарных знаков.

