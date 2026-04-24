HUBERT построит завод газовых котлов в особой экономической зоне Ступино

Российская компания HUBERT получила разрешение на строительство завода по выпуску газовых котлов в особой экономической зоне «Ступино Квадрат». Работы начнутся в мае.

HUBERT планирует возвести современный производственный комплекс в деревне Образцово городского округа Ступино. На площадке уже установили подстанцию и подготовили бетонные основания, однако строительство самого завода находится на начальной стадии. Предприятие рассчитано на выпуск не менее 250 тысяч газовых котлов в год, что составляет около 30% российского рынка.

В компании сообщили, что на производстве создадут около 200 рабочих мест. Проект реализуется в рамках стратегии импортозамещения и локализации, уровень которой планируется довести до 70%. HUBERT намерена расширять выпуск комплектующих и поставлять часть компонентов другим российским предприятиям отрасли.

Статус резидента особой экономической зоны дает HUBERT налоговые льготы на 18 лет. Компания планирует направить высвобожденные средства на развитие технологий, масштабирование производства и создание учебного центра. Также HUBERT развивает экспорт в страны СНГ и рассматривает рынки Ближнего Востока.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.