HR-эксперт назвал причины нехватки молодых специалистов в горнодобывающей сфере

Управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов заявил, что отсутствие современных стимулов и условий труда мешает привлечению молодежи в горнодобывающую отрасль.

Горнодобывающая отрасль сталкивается с дефицитом молодых специалистов из-за недостатка привлекательных условий труда и современных стимулов. По словам Быханова, компании вынуждены полагаться на трудовые династии и привлекать мигрантов — ежегодно крупные предприятия нанимают около 1500 иностранных работников.

Быханов отметил, что традиционные методы, такие как романтизация профессии через старые фильмы, больше не работают на молодежь. Молодые специалисты не хотят работать в суровых условиях, например, в тундре, и ищут современные подходы и технологии.

«Старые фильмы о романтике и вызовах жизни в суровых условиях не привлекают внимание молодого поколения. Вместо этого необходимы современные инструменты и технологии, способные заинтересовать молодежь», — пояснил Быханов в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что для привлечения молодых кадров необходимо внедрять новые технологии, включая искусственный интеллект, инвестировать в обновление инфраструктуры и оборудования. Только так отрасль сможет стать привлекательной и конкурентоспособной для молодых специалистов.

