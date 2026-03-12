HR-эксперт Королева объяснила риски найма подростков в ПВЗ

Спрос на сотрудников в пунктах выдачи заказов маркетплейсов остается высоким, и подростки часто рассматривают такую работу. Однако для владельцев ПВЗ это связано с серьезными рисками, отметила HR-эксперт, бизнес-стратег Александра Королева.

«Самый главный риск – это материальная ответственность. В кодексе есть статья 244 ТК РФ о договоре о полной материальной ответственности, сотрудникам можно заключать только с 18 лет. Это означает, если подросток потеряет дорогой товар, испортит его или ошибется с возвратом денег, владелец ПВЗ компенсировать убытки за счет работника практически не сможет, все ляжет на плечи бизнеса», — пояснила Королева в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что несовершеннолетним запрещено работать с товарами категории 18+, а также установлены ограничения по времени и видам работ. Подростки 14–16 лет могут трудиться не более четырех часов в день и выполнять лишь вспомогательные функции без подъема тяжестей.

«Часто, чтобы обойти ограничения, подростков нанимают неофициально или по договору ГПХ. Но прокуратура уже обращает внимание на такие схемы в ПВЗ, и это грозит владельцу не только административными, но и уголовными последствиями», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, для бизнеса дешевле и безопаснее нанять совершеннолетнего сотрудника с полной ответственностью за товар.

