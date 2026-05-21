Хозяйство из Воскресенского округа засеет 3 тыс га

Семеноводческое хозяйство «Евсеевское» в Воскресенском округе Подмосковья расширило парк техники и планирует засеять в 2026 году 3 тыс. гектаров пшеницей и горохом. Предприятие также готовит к вводу еще 1 тыс. гектаров земли в севооборот.

Новая сельскохозяйственная техника вышла на обработку полей в деревне Ратчино городского округа Воскресенск. В этом году хозяйство «Евсеевское» приобрело три агрегата отечественного производства, в том числе SKR ставропольского производства и посевной комплекс Salford.

В парке предприятия работают тракторы «Кировец 746» прошлого года выпуска, «Ростсельмаш» 2023 года, а также легкие тракторы МТЗ-12 и МТЗ-20. Новый посевной комплекс оснащен двумя бункерами: в один загружают удобрения, в другой — семена. Во время работы они смешиваются и по трубкам подаются на сошники для высева в почву.

«Мы молодая компания, работаем только третий год, поэтому дооснащаем техническую базу и закупаем технику, которая позволяет своевременно обрабатывать поля», — подчеркнул генеральный директор семеноводческого хозяйства «Евсеевское» Евгений Сайфулин.

В 2026 году предприятие планирует засеять 3 тыс. гектаров в Воскресенском округе и еще 700 гектаров в Павлово-Посадском. Кроме того, хозяйство готовит к вводу в севооборот дополнительные 1 тыс. гектаров, под которые также закупаются новые тракторы и комбайны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.