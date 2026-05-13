Хоценко заявил, что Омская область лидирует по производству сельхозпродукции

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что регион стал одним из лидеров России по производству сельхозпродукции и в 2025 году собрал 4 млн тонн зерна, пишет gorod55.ru .

В эфире радио «Маяк» Виталий Хоценко рассказал о развитии агропромышленного комплекса и поддержке фермеров в рамках Народной программы «Единой России». По его словам, объем производства зерна в регионе превышает внутренние потребности в 2,4 раза.

В 2025 году аграрии собрали 4 млн тонн зерна после доработки и достигли рекордной урожайности — 23 центнера с гектара. Глава региона отметил вклад сельхозпроизводителей и модернизацию отрасли.

«Для очень многих россиян действительно необычно, что в Сибири может быть развито сельское хозяйство. Все знают промышленность, но аграрная отрасль у нас на самом деле вторая отрасль в экономике — и по занятости, и по инвестициям. Рекордный урожай — это результат профессионализма наших тружеников, наших людей, аграриев», — сказал Виталий Хоценко.

Губернатор добавил, что 82% семенного фонда составляют сорта отечественной селекции, из них 47% выведены в Омской области. Регион также обновляет технику: в 2024 году хозяйства приобрели 1212 единиц, в 2025 году — 1314. Современные машины оснащают системами точного земледелия и автопилотами, что повышает эффективность работ.

