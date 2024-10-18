Холдинг Т1 и ВТБ ускоряют разработку финансовых продуктов

На форуме FINOPOLIS 2024 холдинг Т1 и ВТБ представили импортонезависимую «ФинПлатформу Т1» для оперативного вывода на рынок банковских сервисов, передает пресс-служба компании.

Платформа сокращает время вывода на рынок новых банковских продуктов до 25 дней. Ее возможности были продемонстрированы в ходе форума экспертами Т1 и банка ВТБ, который выступает первым корпоративным пользователем.

На платформе, созданной «Т1 Иннотех», реализован большой набор шаблонов и инструментов автоматизации, уменьшающих время на разработку, тестирование и проверку решений. Разработка поддерживает архитектуру открытых API, что дает возможность сотням команд работать в едином пространстве.

Для пилотирования платформы выбран банк ВТБ. После внедрения новой системы в ИТ-инфраструктуру банка, финансовая организация сможет увеличить показатель ежедневно открываемых накопительных счетов до свыше 20 тыс. и выпускать более 10 тыс. кредитных и дебетовых карт, обрабатывать свыше 1 млн платежей компаний среднего и малого бизнеса.

«В условиях высокой конкуренции в банковской отрасли актуальным запросом финансовых организаций становится оптимизация разработки. Быстрое создание новых продуктов и вывод их на рынок — залог сохранения привлекательности банка в глазах клиентов и обеспечения высокой производительности процессов. Внедрение в контур ВТБ „ФинПлатформы Т1“ позволит нам эффективно справляться с растущим объемом операций и при этом сохранить высокий уровень безопасности», — сказал зампрезидента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Помимо этого, гендиректор холдинга Т1 Алексей Фетисов уточнил, что когда отрасль столкнулась с ограничениями в части использования зарубежных автоматических банковских систем, то компания начала разработку собственного решения на микросервисной архитектуре.

«За полтора года была проделана большая работа по созданию ИТ-продуктов для банков с необходимой функциональностью. Сейчас мы консолидировали эти наработки в „ФинПлатформе Т1“ и внедряем ее в ВТБ. В наших планах — вывести решение на рынок уже в следующем году, что ускорит переход российских банков на импортонезависимое ПО», — заключил Фетисов.