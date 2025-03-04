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H&M ликвидировал свое юридическое лицо в России

Компания H&M ликвидировала свое юридическое лицо в РФ. Пока остальные фирмы допускают возвращение в страну, шведский бренд одежды решил окончательно ее покинуть, сообщает SHOT .

Ликвидировать юрлицо ООО «Эйч Энд Эм» начали летом 2024 года. Однако из-за огромных долгов фирмы процедура затянулась.

Оказалось, что H&M должен в РФ 76 млн рублей. Российский суд арестовал счета фирмы в качестве обеспечительных мер.

Задолженность была погашена, после чего компания снова подала заявку на ликвидацию. Документы будут готовы через неделю.

Компания H&M сообщила об уходе из РФ летом 2022 года. Были закрыты около 150 торговых точек.

Ранее сообщалось, что данная сеть магазинов не собирается возобновлять деятельность в России.