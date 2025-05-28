Хлебокомбинат Сергиева Посада ежедневно выпускает 18 тонн продукции

На «Сергиево-Посадском хлебокомбинате» продолжаются масштабные преобразования. На заводе стало доступно — новое оборудование и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам директора комбината Арарата Царугяна, сейчас здесь выпускают 18 тонн продукции ежедневно, включая около 300 кг мелкоштучных изделий. Сырье используется только натуральное — никаких улучшителей вкуса и искусственных ароматизаторов. Сейчас на производстве занято порядка 100 человек, минимальная заработная плата — 60 тысяч рублей. На заводе идет закупка современного оборудования: уже заменено 4 технологических линии, установлены новые ротационные печи.

Сергиево-Посадского хлебокомбинат поставляет свои изделия не только в соседние города, но и регионы: в Яхрому, Дмитров, Клин, Владимирскую и Ярославскую области. В рамках Дня предпринимателя в цеха завода пригласили коллег из Торгово-промышленной палаты Московской области. Для них провели экскурсию и дегустацию продукции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.