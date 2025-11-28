Химкинский водоканал открыл двери посетителям в рамках промтуризма

Ветераны СВО, участники региональной образовательной программы «Герои Подмосковья», посетили единый диспетчерский центр ОАО «Химкинский водоканал», машинный зал и аппаратную районной тепловой станции в округе Химки, которую обслуживает «ТСК Мосэнерго», производственно-ремонтную базу, гараж и офис МБУ «Объединенное городское хозяйство». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Цель визита — знакомство с основными направлениями деятельности различных служб города, в рамках подготовки высококвалифицированных, компетентных кадров из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных госкомпаниях.

В завершении дня ветераны специальной военной операции возложили цветы к мемориалу «Защитникам Отечества».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.