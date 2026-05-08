HH.ru назвал сферы с вакансиями без опыта

В апреле 2026 года больше всего вакансий без требования к опыту открыли в транспортной сфере — почти 73 тыс. предложений. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru, сообщает Газета.ru .

По данным сервиса, на транспорт пришлось 16% всех вакансий для соискателей без опыта — 72,9 тыс. предложений. Далее следуют рабочий персонал (62,3 тыс., 13%), продажи (61,1 тыс., 13%), домашний и обслуживающий персонал (60,3 тыс., 13%) и розничная торговля (44,3 тыс., 10%).

Чаще всего компании искали продавцов-консультантов — 34,5 тыс. вакансий (14%). Также востребованы курьеры — 31,4 тыс. (12%), менеджеры по продажам — 13,7 тыс., упаковщики — 13,2 тыс. и грузчики — 13 тыс.

В первом квартале 2026 года соискатели 14–18 лет получили более 157,2 тыс. приглашений, а кандидаты 19–30 лет — свыше 8,9 млн. Среди подростков больше приглашений получили женщины — 95,4 тыс. против 61,7 тыс. у мужчин. В группе 19–30 лет женщинам направили 5,4 млн приглашений, мужчинам — 3,5 млн.

Больше всего приглашений без опыта работодатели направили из сфер продаж (3,8 млн), розничной торговли (1,7 млн) и транспорта (1 млн). Высокий спрос также зафиксирован на домашний, рабочий и административный персонал, а также в туризме, гостиничном бизнесе и общепите.

