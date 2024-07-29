Heineken закончил I полугодие с убытком почти в 100 млн евро

Нидерландская пивоваренная компания Heineken закончила I полугодие текущего года с убытком в 95 млн евро. Это связано со списанием китайских активов на сумму в 874 млн евро, сообщает «Коммерсант» .

Согласно отчету компании, с января по июнь выручка увеличилась до 17,8 млрд евро (+2,2%). При этом квартал компания закончила с чистым убытком в 48 млн евро против прибыли 589 млн евро годом ранее.

Акции Heineken упали почти на 8%, так как полугодовые результаты оказались хуже ожиданий аналитиков. Однако компания несущественно, но улучшила прогноз на текущий год.

Основной причиной убытка стало списании 874 млн евро из-за снижения капитализации крупнейшей китайской пивоваренной компании China Resources Beer (CR Beer), в которой Heineken принадлежит 20%. С начала этого года акции CR Beer подешевели на треть.

В августе этого года Heineken продала свои российские активы крупнейшему российскому производителю аэрозолей «Арнест». Сумма сделки составила около 11,5–12 млрд рублей. При этом «Арнест» взяла на себя обязательства погасить долг Heineken перед головной структурой в размере 100 млн. евро.