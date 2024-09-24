Headhunter намерен выплатить дивиденды после перерегистрации в России

Группа Headhunter после завершения перерегистрации в России намерена выплатить особый дивиденд в размере от 32 до 35 млрд рублей, сообщает ТАСС .

«После окончания редомициляции HeadHunter Group PLC в РФ, мы намерены выплатить особый дивиденд в размере от 32 до 35 млрд рублей, или от 640 до 700 рубля на 1 акцию», — говорится в материалах компании.

В планах компании — придерживаться стратегии выплаты дивидендов, предусматривающей распределение от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли ежегодно.

В своей работе Headhunter придерживается принципа, согласно которому все свободные денежные средства, не задействованные в операционной деятельности и долгосрочном развитии, должны быть направлены на выплату дивидендов акционерам.

Ранее гендиректор портала HeadHunter Дмитрий Сергиенков заявил о дефиците рабочей силы в России. Он подчеркнул, за последние 2 года количество работающих граждан в стране снизилось на 1 млн человек.