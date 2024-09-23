Гендиректор hh.ru Сергиенков назвал причины сокращения рабочей силы в РФ

Сергиенков: численность рабочей силы в РФ снизилась на 1 млн человек за два года

Гендиректор портала HeadHunter Дмитрий Сергиенков рассказал о дефиците рабочей силы в России. По его словам, за последние 2 года количество работающих граждан в стране снизилось на 1 млн человек, сообщает «Коммерсант» .

Сильно заметно сокращение тех возрастных групп, которые особенно востребованы в экономике. Численность рабочей силы в России сейчас составляет 76,3 млн человек. За последние 2 года количество работников снизилось на 1 млн человек.

«При этом особенно быстро сокращаются именно те группы, которые максимально востребованы на рынке труда, — это люди в возрасте от 19 до 40 лет, число которых за это же время снизилось уже на 2 млн», — заявил Сергиенков.

Одна из главных причин сложившейся ситуации — демографическая. Старшие поколения уходят с рынка труда, а младшие не могут догнать их по численности. Еще один важный фактор — низкая производительность труда, причина которой — низкая мобильность рабочей силы в высокоэффективные секторы.

«При этом структура спроса на рынке труда достаточно динамичная: появляется большое количество новых профессий, развиваются новые индустрии, особенно в области информационных технологий», — уточнил эксперт.

Сергиенков считает, что в ближайшем будущем ситуация с кадрами не изменится. Сейчас в России не хватает около 2 млн специалистов, а в 2030 году эта цифра может вырасти в 2 раза.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, как в регионе решают проблему с дефицитом кадров на «Почте России» и в психдиспансерах. Нехватку кадров компенсировали срочниками, проходящими альтернативную гражданскую службу (АГС).