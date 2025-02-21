Хантинг, дефицит, низкие зарплаты: что творится на IT-рынке Москвы?

Результаты опроса рекрутеров выявили серьезную проблему на московском рынке труда. Острую нехватку IT-специалистов отмечают 62% работодателей столицы, причем каждый пятый характеризует ситуацию как критическую. Соответствующее исследование, которое есть в распоряжении РИАМО, провела платформа для работы с внештатными исполнителями «Консоль».

Наиболее дефицитными оказались специалисты среднего звена — их недостаток отметили 48% респондентов. На втором месте по востребованности находятся опытные Senior-разработчики — их нехватку испытывает 31% компаний. Управленческие позиции и директорский состав также пользуются спросом — 15% работодателей ищут C-Level специалистов. При этом начинающие специалисты уровня Junior практически не востребованы — только 6% компаний отмечают их дефицит.

Большинство работодателей регулярно сталкиваются с хантингом своих сотрудников. Согласно данным исследования, 12% компаний постоянно теряют специалистов из-за переманивания конкурентами, 21% сталкиваются с этим периодически, а 33% — изредка. Только треть опрошенных (34%) никогда не сталкивались с подобной проблемой.

В ходе исследования выяснилось, что дефицит IT-специалистов наблюдается в разных областях. Наиболее острая нехватка кадров отмечается среди QA-инженеров — 40% работодателей испытывают трудности с поиском тестировщиков. Разработчики серверной части составляют вторую по востребованности категорию (39%), а менеджеры по продукту занимают третье место с показателем 21%. Специалисты по кибербезопасности (18%) и тимлиды (15%) также входят в перечень наиболее востребованных позиций.

Причины дефицита

Работодатели называют несколько ключевых причин кадрового дефицита. 35% компаний признают, что их низкая узнаваемость на рынке отпугивает потенциальных кандидатов. Треть респондентов (31%) указывает на общий недостаток квалифицированных специалистов. Непривлекательный уровень оплаты труда (32%) и отсутствие интересных профессиональных задач (27%) также существенно влияют на сложность найма персонала.

Большинство опрошенных (54%) считают IT-сферу привлекательной для кандидатов, и только 25% придерживаются противоположного мнения. В 2025 году компании планируют внедрить различные методы для сохранения и найма IT-кадров. Наиболее популярной стратегией станет внедрение удаленного формата работы и гибкого расписания — этот подход выбрали 54% респондентов. Треть участников опроса (35%) делает ставку на улучшение материального вознаграждения, включая зарплаты и дополнительные выплаты. Развитие корпоративной культуры считают важным 29% опрошенных. Проектное привлечение квалифицированных специалистов под конкретные задачи планируют 27% компаний. Каждая пятая организация (22%) намерена вкладываться в развитие персонала, а 12% собираются модернизировать систему оценки профессионального уровня сотрудников.

Прогноз на 2025 год

В 2025 году большая часть работодателей не прогнозирует усугубления дефицита IT-специалистов. Компании активно разрабатывают стратегии для решения кадрового вопроса. Более половины организаций планирует привлекать фрилансеров для выполнения проектных задач. Параллельно с этим значительное число компаний намерено расширять собственные ИТ-отделы. Четверть опрошенных полностью отвергает вероятность ухудшения ситуации с кадрами, а почти треть считает такой риск минимальным. Бизнес демонстрирует уверенность в способности справиться с текущими вызовами рынка труда в IT-сфере.