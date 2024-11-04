Хайсам аль-Гайс: пик спроса на нефть не наступит на фоне роста мировой экономики

В ближайшее время не стоит ожидать, что наступит пик спроса на нефть, так как мировая экономика продолжает расти, такое заявление сделал генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, пишет ТАСС .

«Да, есть определенные препятствия (в нефтяной отрасли — ред.), но картина не настолько негативная, как некоторые пытаются ее показать. Пика спроса не случится. У нас его не будет, потому что мир продолжает расти», — заявил генсек ОПЕК на энергетической конференции ADIPEC.

Хайсам аль-Гайс также отметил, что не согласен с разговорами о замедлении экономического роста. Он попросил обратить внимание на реальные данные, которые свидетельствуют об обратном — мировая экономика растет. В качестве примера он привел США, где по итогу III квартала 2024 года экономика выросла на 2,8%, и Китай, где за это же время экономика выросла почти на 5%.

Генсек ОПЕК положительно смотрит на спрос нефти как в краткосрочном формате, так и в долгосрочной перспективе. Он уверен, что дату «пика спроса на нефть» так и будут отодвигать на далекое будущее.