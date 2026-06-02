Хабиров заявил о росте экономики Башкирии на 3,8%

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о росте экономики региона на 3,8% в первом квартале и отметил сохранение положительной динамики по ключевым показателям, сообщает kp.ru .

Радий Хабиров подвел промежуточные итоги первых пяти месяцев года. По его словам, период оказался непростым, однако республике удалось сохранить стабильность и продолжить развитие.

«Эти 5 месяцев, как всегда, были непростыми. Была задача удержать экономику, чтобы мы развивались, решали социальные вопросы. Но главная задача, которую мы сами для себя обозначили: все для фронта, все для победы. То есть мы должны обеспечить все (даже когда нет ресурсов), чтобы наши ребята на передовой получали от нас помощь», — уточнил Хабиров.

Он отметил, что за первый квартал экономика региона выросла на 3,8% и выразил надежду на сохранение такой динамики по итогам года. Практически все показатели остаются положительными: растут зарплаты, реальные доходы, инвестиции и бюджет.

При этом часть предприятий работает в сложных условиях, поэтому основной налог на прибыль в бюджет пока не поступает. Несмотря на это, в республике продолжается строительство школ, парков, дорог и больниц. В ближайшее время начнется возведение крупной поликлиники в Иглино, населенном пункте рядом с Уфой.

Глава региона подчеркнул, что власти удерживают экономику, развивают социальную сферу и оказывают поддержку фронту.

