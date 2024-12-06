Хабиров рассказал о главных международных партнерах Башкортостана

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе Международной недели бизнеса в Уфе обсудил актуальные направления экономического сотрудничества региона с другими странами. Башкортостан сделал акцент на сотрудничестве с государствами СНГ, особенно с Беларусью, Казахстаном и Узбекистаном, сообщает «ФедералПресс» .

«До этого основные технологические проекты в промышленности и сельском хозяйстве, которые развивали в Башкортостане, во многом были завязаны на западноевропейские страны. У нас, например, тогда очень активное взаимодействие шло по линии австрийского бизнеса», — отметил эксперт.

Среди ключевых проектов с Беларусью Хабиров выделил строительство нового завода белорусского холдинга «Амкадор» в специальной экономической зоне «Алга», который будет производить коммунальную и строительную технику.

Взаимодействие с Казахстаном сосредоточено на химической отрасли, где Башкирская содовая компания уже открыла юридическое лицо и активно ищет минеральную базу для своей деятельности.

Хабиров подчеркнул, что, несмотря на уменьшение числа гостей из европейских стран, форум привлек участников из таких государств, как Индия и Бразилия. Он убежден, что необходимо развивать сотрудничество с различными странами, так как это приведет к взаимовыгодной торговле.