Гусаров заявил о снижении авиаперевозок при росте спроса
Фото - © Медиасток.рф
Авиационный эксперт Роман Гусаров сообщил, что в России растет спрос на перелеты, однако объем перевозок снижается из-за выбытия иностранных самолетов. Новые отечественные лайнеры начнут поступать не ранее завершения испытаний, сообщает Общественная Служба Новостей.
Авиационный эксперт Роман Гусаров сообщил, что российские авиакомпании уже несколько лет почти не получают новые самолеты, тогда как действующий парк постепенно сокращается по возрасту и техническим причинам.
«Ситуация сейчас такова, что спрос на авиаперевозки, к счастью, растет, причем уже не первый год. Но пассажиропоток, к сожалению, статистически снижается. Почему? Потому что наши авиакомпании четыре года практически не получали новых самолетов, были буквально единицы. При этом происходит естественное выбытие парка», — сказал он.
По словам эксперта, в прошлом году российские перевозчики сократили объемы примерно на два миллиона пассажиров, тогда как иностранные авиакомпании увеличили перевозки на пять миллионов. Всего российские компании перевезли около 109 миллионов человек, иностранные — еще 24 миллиона.
Гусаров отметил, что до 80% пассажиропотока обеспечивают магистральные самолеты иностранного производства. Их обслуживают за счет параллельного импорта, однако ресурс таких судов ограничен, а ремонт двигателей в России не проводится.
«В этом году мы должны завершить испытания трех типов воздушных судов… Если в этом году и будут какие-то поставки, то это будут единицы самолетов. В следующем году может быть полтора десятка», — пояснил специалист.
Он добавил, что при необходимости Росавиация может перераспределить флот в пользу внутренних линий, ограничив международные рейсы, чтобы избежать дефицита провозных емкостей.
