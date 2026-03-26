Гусаров заявил о снижении авиаперевозок при росте спроса

Авиационный эксперт Роман Гусаров сообщил, что в России растет спрос на перелеты, однако объем перевозок снижается из-за выбытия иностранных самолетов. Новые отечественные лайнеры начнут поступать не ранее завершения испытаний, сообщает Общественная Служба Новостей .

Авиационный эксперт Роман Гусаров сообщил, что российские авиакомпании уже несколько лет почти не получают новые самолеты, тогда как действующий парк постепенно сокращается по возрасту и техническим причинам.

«Ситуация сейчас такова, что спрос на авиаперевозки, к счастью, растет, причем уже не первый год. Но пассажиропоток, к сожалению, статистически снижается. Почему? Потому что наши авиакомпании четыре года практически не получали новых самолетов, были буквально единицы. При этом происходит естественное выбытие парка», — сказал он.

По словам эксперта, в прошлом году российские перевозчики сократили объемы примерно на два миллиона пассажиров, тогда как иностранные авиакомпании увеличили перевозки на пять миллионов. Всего российские компании перевезли около 109 миллионов человек, иностранные — еще 24 миллиона.

Гусаров отметил, что до 80% пассажиропотока обеспечивают магистральные самолеты иностранного производства. Их обслуживают за счет параллельного импорта, однако ресурс таких судов ограничен, а ремонт двигателей в России не проводится.

«В этом году мы должны завершить испытания трех типов воздушных судов… Если в этом году и будут какие-то поставки, то это будут единицы самолетов. В следующем году может быть полтора десятка», — пояснил специалист.

Он добавил, что при необходимости Росавиация может перераспределить флот в пользу внутренних линий, ограничив международные рейсы, чтобы избежать дефицита провозных емкостей.

