Губернатор Воробьев: все ОЭЗ в Подмосковье заполнены

Губернатор уточнил, что в Подмосковье действительно имеется пять особых экономических зон.

«Может для кого-то покажется это многовато, но факт в том, что они все заполнены и заполняются нашими партнерами. Мы стараемся строить еще и индустриальные парки. Там немножко другой налоговый режим, но кое-что, мы при желании тоже можем сделать так, чтобы каждое предприятие новое почувствовало поддержку», – сказал Воробьев на пленарном заседании «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике» в рамках Международного форума ОЭЗ-2024.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за приглашение поучаствовать во II Международном форуме особых экономических зон — 2024, который проходит на территории ОЭЗ «Дубна».