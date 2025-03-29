Губернатор Воробьев: с 2022 года запущены 159 новых предприятий в Подмосковье

Три года назад был сделан один из ключевых шагов для развития экономики Московской области. В марте 2022 года приняли закон об импортозамещении, с тех в регионе запустили 159 новых предприятий, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Закон об импортозамещении дает возможность формировать и улучшать свои производства, избавляясь от зависимости по покупке товаров за границей.

«В этом году планируется реализовать еще 85 проектов, которые обеспечат 8,9 тыс. рабочих мест», — добавил губернатор Подмосковья.

В 2024 году истринская фирма «Инфаприм», специализирующаяся на изготовлении продуктов детского питания, нарастила мощности в три раза. Благодаря этому она сможет создавать до 15 тыс. тонн заменителей грудного молока ежегодно. В данный момент компания занимается модернизацией производства энтерального питания. Площадку планируют запустить уже в 2026 году, подчеркнул Воробьев.

Технопарк «Импульс» — разработчик и изготовитель оборудования для техники, использующейся в дорожно-строительной сфере. В прошлом году компания возвела новый цех. Благодаря этому вырос выпуск оборудования, необходимого для работы с металлом. Также это дало возможность сформировать 30 новых рабочих мест.

Компания «Коттон Клаб» в Балашихе увеличивает производство косметики и бытовой химии. У фирмы есть завод, на котором ежегодно изготавливают около 85 млн упаковок ватных палочек, примерно 200 млн упаковок влажных салфеток и 200 млн подгузников, отметил губернатор.

«Мы реализуем проекты импортозамещения в разных областях — от фармы и легкой промышленности до пищевых производств и машиностроения. Всего в этой программе у нас заявлено 414 инвестиционных проектов, которые обеспечат создание 33,5 тыс. новых рабочих мест и 340 млрд рублей инвестиций», — заключил Воробьев.