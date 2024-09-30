Губернатор Воробьев: 5 новых индустриальных парков создают в Подмосковье

В Московской области создадут 5 новых индустриальных парков. Главам округов нужно включиться в работу, чтобы эти парки были своевременно открыты, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Вы знаете, что мы приняли очень заметный шаг по строительству новых индустриальных парков. <…> 5 новых индустриальных парков. Они расположены на разных территориях», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он обратил внимание глав округов на совместную работу по их своевременному запуску.

«Мы выделили заметные средства для того, чтобы там все было готово для появления новых предприятий», — подчеркнул губернатор.