Губернатор Воробьев: 4 новых индустриальных парка запускают в Подмосковье

В Московской области уже есть 69 индустриальных парков, 4 новых откроются в 2024–2025 годах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«4 новых индустриальных парка запускают в Подмосковье», — сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

Губернатор отметил, что индустриальный парк — это всегда удобно.

«Если ты в голом поле хочешь развернуть производство, это всегда затратно: дороги, электричество потребуют огромных инвестиций, поэтому 69 индустриальных парков позволяют быстро выйти на стройку и реализовать свой инвестпроект. Загрузка индустриальных парков — 90%, именно поэтому запускаются 4 новых проекта, все они (займут — ред.) порядка 100 га. Это Ленинский, Дмитровский, Одинцовский и Раменский (округа — ред.)», — добавил Воробьев.

По его словам, это позволит реализовать проект в части промышленной ипотеки.

«Мы строим промышленный цех. Предприниматель может купить 500 (квадратных — ред.) метров или 5 тысяч (квадратных — ред.) метров — сколько нужно для того, чтобы производить ту или иную продукцию. Это помещение уже готово. Рядом будет находиться колледж. Мы видим, что сегодня рабочие профессии очень востребованы и сотрудничество с компаниями, которые используют те или иные кадры, очень важно. Здесь налаженное партнерство, поэтому в индустриальном парке нового типа есть и место проживания для рабочих, и колледж, который готовит кадры тех профессий и компетенций, которые будут реализованы в этой экономической зоне», — рассказал губернатор.

Воробьев обратил внимание, что в парке также находится опытная управляющая компания, та, которая оказывает взаимодействие в других отраслях, в том числе и взаимодействует со смежниками.

«Это заметные инвестиции, мы видим, что они возвращаются нам новыми предприятиями, налогами, технологиями, будем поддерживать их», — заключил он.