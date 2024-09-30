Губернатор Подмосковья: новые китайские предприятия планируют открыть в регионе

В Московской области планируется открытие новых китайских предприятий. Это очень важно для региона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Большое количество резидентов (из Китая — ред.), в том числе и сегодня мы подписали соглашения, которые предполагают появление новых предприятий и на территории (бизнес-парка — ред.) „Гринвуда“, и в наших индустриальных парках», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что считает это событие очень важным.

Ранее Воробьев сообщил об открытии второй очереди бизнес-парка «Гринвуд» в Подмосковье. Там появятся китайские производства.