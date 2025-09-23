Губернатор Кузбасса объяснил, что происходит с экономикой региона

23 сентября состоялась пресс-конференция, на которой губернатор Кузбасса Илья Середюк ответил на вопросы, заданные журналистами из региональных СМИ. В ходе мероприятия он также предоставил информацию о текущем состоянии экономики региона, сообщает Сiбдепо .

Несмотря на трудности, связанные с угольным кризисом, Кузбасс активно работает над диверсификацией своей экономики. В регионе существуют четыре территории опережающего социально-экономического развития, а также две особые экономические зоны — Топки и Горная Шория (включая Шерегеш). Инвесторам предлагается уникальный набор налоговых преференций.

Середюк подчеркнул, что в условиях санкций в металлургии, химической промышленности и машиностроении приоритетом является импортозамещение.

«Одно из самых важных направлений работы — наращивание проектирования и выпуска современного горно-шахтового оборудования. Многие машиностроители пошли по этому пути и выпускают сегодня и запасные части, и транспорт, и конвейера», — отметил губернатор.

Он также сообщил, что малый и средний бизнес обеспечивает занятость почти трети трудоспособного населения Кузбасса. Вклад этого сектора экономики ежегодно увеличивается на 1%, а оборот предприятий малого и среднего бизнеса за последние два года вырос на 27%. Соответственно, наблюдается рост налоговых поступлений от этих субъектов предпринимательства.

Вопреки сложным вызовам, в Кузбассе успешно развивается строительная отрасль. С начала 2025 года введено в эксплуатацию более 400 тысяч квадратных метров нового жилья. Наиболее активно проекты комплексного развития территорий (КРТ) реализовывались в областном центре. Впоследствии подобные проекты были запущены в Шерегеше и Новокузнецке.

