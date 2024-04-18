Губернатор: 700 тысяч предприятий малого бизнеса работают в Подмосковье

Очень надеюсь, что будет малый бизнес расти. Для нас это еще четверть валового регионального продукта. Малые предприятия в услугах, торговле, в производстве также делают свое дело — у нас 700 тыс. предприятий и 513 тыс. физических лиц задействовано в малом, среднем бизнесе.

Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья