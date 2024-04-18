Губернатор: 700 тысяч предприятий малого бизнеса работают в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью каналу «Россия 24» рассказал, что в регионе открыты 700 тыс. предприятий малого бизнеса. Их стараются поддерживать различными программами.
Очень надеюсь, что будет малый бизнес расти. Для нас это еще четверть валового регионального продукта. Малые предприятия в услугах, торговле, в производстве также делают свое дело — у нас 700 тыс. предприятий и 513 тыс. физических лиц задействовано в малом, среднем бизнесе.
Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья
По словам губернатора, малый бизнес также стараются поддержать разными программами.
При помощи программ начинающий свое дело может получить поддержку государства.