Группа компаний «АНТРАКС» из Фрязина заслужила премию «Прорыв года 2023»!

В Москве подвели итоги регионального этапа конкурса «Экспортер года» по результатам экспортной деятельности 2023 года. В номинации «Прорыв года» фрязинская компания «АНТРАКС» заняла третье место, передает пресс-служба администрации городского округа.

Группа компаний «АНТРАКС» впервые принимала участие сразу в двух региональных этапах конкурса — в Москве и Подмосковье. Вхождение в тройку победителей в каждом из регионов — это высокий показатель реализации экспортного потенциала компании.

Как отметила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома, сегодня Москва — лидер среди регионов России по поставкам продукции и услуг за рубеж, а число столичных экспортеров достигает 20% от общего количества по стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.