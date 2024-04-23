Греф не поддержал инициативу по созданию единого центра международных расчетов

Создание единого центра международных расчетов при поддержке государства и Банка России может быть плохой инициативой, сообщает «Интерфакс».

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что данная инициатива совершенно не нужна.

Платежная система сейчас одна. Она столкнулась с одними и теми же проблемами и ограничениями. Однако решения будут обязательно найдены, добавил он.

Ранее с инициативой создания такого центра выступал бизнесмен Виктор Вексельберг в связи с отказом турецких и китайских банков проводить расчеты с российскими контрагентами.