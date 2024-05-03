Подмосковная «Единая Россия» поздравит фронтовиков с Днем Победы

Активисты и сторонники партии «Единая Россия» поздравят ветеранов с Днем Победы и вручат им памятные подарки, сообщает пресс-служба московского областного регионального отделения фракции.

В Московской области проживает около 700 фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной войны. Важно уделить внимание каждому ветерану и труженику тыла.

«Мы склоняем головы перед теми, кто прошел через жестокие испытания войны, кто отдал свою жизнь за будущее нашей страны и всего мира. Мы благодарим каждого фронтовика за несгибаемую волю и мужество, за победу над фашизмом. Важно бережно хранить историю Великой Отечественной войны — это наше священное наследие», — сказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

Подмосковное отделение партии запланировало несколько крупных акций, в том числе «Подарки ветерану». Единороссы адресно передадут ветеранам Великой Отечественной войны подарочные наборы. Каждого ветерана обязательно поздравят с Днем Победы.

Кроме того, в Подмосковье проходят акции «Письмо Победы» и «Иду к ветерану». Также единороссы присоединятся к церемониям возложения цветов к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны.

По словам спикера Мособлдумы, мероприятия стартуют 6 мая, когда в Подмосковье отмечается День воинской доблести. Праздник посвящен памяти святого великомученика Георгия Победоносца, которого почитают в качестве покровителя воинской чести, заступника Москвы и Московской области.

К празднику приурочено проведение уроков мужества, выездные экскурсии для школьников и открытие 30 «Парт Героев», посвященных участникам СВО.

Помимо этого, в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне единороссы мониторят состояние и благоустройство памятников и мемориалов, обелисков, воинских захоронений и памятных мест, посвященных героям и событиям того времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.