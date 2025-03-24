Грамотное ограничение торговых наценок может остановить необоснованный рост цен

В Госдуме предложили пересмотреть список социально значимых продуктов , исключив из него те, которые уже перестали быть базовыми и перешли в разряд премиальных. Инициатива может быть вполне эффективной, заявил РИАМО эксперт по торговой политике, доцент кафедры менеджмента МОФ РАНХиГС Михаил Перельман.

Эксперт предложил, например, разобрать, что представляют собой наиболее популярные у россиян товары.

Если посмотреть на рейтинг FMCG-брендов NTECH-500 за прошлый год, первые места по продажам в региональных рейтингах занимает продукция молочных брендов. Средневзвешенная цена питьевого молока за 2024 год составляла 80 рублей за литр. Но существует и более дорогая молочная продукция с ценой свыше 160 рублей за литр. Это различные виды безлактозного, козьего и топленое молоко. Так как молоко пользуется большим спросом у россиян, то вывод козьего, безлактозного и топлёного молока из социальных продуктов и, соответственно, повышение цены на него не сильно ударит по спросу. Но позволит производителю корректировать цены на значимые товары за счет перераспределения ценовой нагрузки, подчёркивает Перельман.

«Похожую ситуацию видим и со сливочным маслом, средневзвешенная цена которого составляет 830 рублей за кг и занимает большую долю рынка. А масло дороже, чем 1660 рублей за кг, составляет всего 0,2% в физическом выражении и 0,5% в денежном от всего рынка. Поэтому, если убрать премиальное масло из списка социально значимых товаров, то выбор масла для населения несильно сократится», — объясняет он.

Таким образом, ограничение торговых наценок может предотвратить необоснованный рост цен и поддержать потребителей. Однако эффективность такого подхода зависит от его реализации, уверен эксперт.

«Чрезмерное вмешательство может привести к дефициту товаров и снижению мотивации производителей и продавцов. Поэтому важно применять регулирование избирательно в исключительных случаях значительного и продолжительного роста цен», — комментирует Перельман.

По его мнению, при грамотном и взвешенном подходе государственное регулирование наценок может быть эффективным инструментом для стабилизации цен на социально значимые товары.