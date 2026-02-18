Готовьте денежки: россиян ждет новый сбор с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года импортные технические устройства подпадут под технологический сбор, сообщил РИАМО к. ю. н., доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

«Не стоит забывать о введении с 1 сентября 2026 года технологического сбора, которым будут облагаться импортные технические устройства. Также не стоит забывать о сегменте маркетплейс-торговли, в котором фиксируется заметный рост комиссий площадок для продавцов», — сказал Исмаилов.

Он добавил, что также начнет действовать новое законодательство о платформенной экономике, что отразится на рынке.

«Рост комиссий перекладывается селлерами в стоимость товаров, также как и издержки регуляторного характера — в том числе на маркировку товаров в системе „Честный знак“ и сертификацию», — отметил эксперт.

