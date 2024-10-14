Госзаказчики чаще совершают закупки в формате электронного запроса котировок

Закупки в формате запроса котировок в электронной форме становятся все более популярными у госзаказчиков, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Таким образом, за первую половину текущего года было совершено порядка 18 тыс. таких запросов, а их объем превысил 17,5 млрд рублей.

«Электронный запрос котировок — один из самых простых и популярных видов закупок для государственных организаций. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о закупке для неограниченного круга лиц, победителем признается участник, предложивший наименьшую цену. Увеличение в 2023 году предельно допустимого размера начальной максимальной цены контракта с 3 до 10 млн рублей популяризировало этот вид закупок», — уточнил Пуртов.

По его словам, показатели текущего года в 2,3 раза больше, чем за тот же период 2023 года, и на 70% больше, чем за весь 2022 год.

Большой популярностью в закупках в формате электронного запроса котировок пользуются лекарственные средства и медицинские расходные материалы.

Первая версия единой автоматизированной информационной системы торгов (ЕАИСТ) была создана в 2005 году. Система обеспечивает информационное взаимодействие на протяжении всего закупочного цикла, включая этапы планирования потребностей, подготовки документации, расчета цен, межведомственного согласования и учета результатов торгов, а также заключения и исполнения контрактов.

Кроме того, ЕАИСТ позволяет решать задачи анализа, статистического наблюдения и прогнозирования, обеспечивает мониторинг нарушений и контроль в сфере закупок.