Гости выставки «Золотая осень» продегустировали 5 кг сыра из Дмитровского округа

На базе выставочного центра «Тимирязев Центр» проходит Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Стенд Московской области отражает десятилетний цикл развития отрасли АПК от первоначальных показателей до результатов, которых удалось достигнуть, а также цели до 2030 года. Также на стенде крупнейшие региональные производители представляют проекты и собственную продукцию, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В числе со-экспонентов АО «Дмитровский молочный завод», выпускающий молочную продукцию, творожные сырки и мороженое. В течение 1 дня посетители стенда Подмосковья продегустировали 5 килограммов творожных сырков бренда «Свитлогорье». Кроме этого, попробовали 5 килограммов твердых сыров марок «Parmente» и «Palermo», произведенных в Дмитровском городском округе.

В год АО «Дмитровский молочный завод» производит 32 тысячи тонн продукции, на предприятии работает более 778 человек. ООО «Сыровар» выпускает 5,4 тысяч тонн твердых сыров «Parmente» и «Palermo» в год и является первым заводом в Агрокластере «Сырная Долина». При предприятии открыт самый большой в регионе роботизированный склад созревания сыров твердых сортов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.