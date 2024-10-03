Гости из 14 стран приехали на Международный форум ОЭЗ в Дубну

В подмосковной Дубне начал работу Международный форум особых экономических зон, на который приехали гости из 14 стран, передает корреспондент РИАМО.

В течение двух дней, 3 и 4 октября, на форуме пройдет деловая программа с участием представителей бизнеса, власти и институтов развития, и финансовых организаций, пройдет выставка инвестиционных проектов Московской области.

Участников поприветствовали организаторы форума: генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“» Антон Афанасьев, директор ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин, региональный управляющий, Альфа-Банк, Сирена Гаджимурадова.

«В рамках форума мы будем обсуждать актуальные вопросы нормативного правового регулирования, устойчивого развития, внедрения стандартов ESG и создания благоприятного инвестиционного климата для ОЭЗ. Отдельное внимание будет уделено развитию ОЭЗ туристско-рекреационного типа и сравнительному анализу опыта других стран», — сказал Михаил Лабудин.

Фото - © РИАМО Фото - © РИАМО

Он добавил, что первый день форума будет посвящен подведению итогов ESG-рейтинга ОЭЗ 2024 года, проводимого ассоциацией, углублению взаимодействия между участниками. Во второй день состоится Международный конгресс с участием иностранных гостей, а завершится форум пленарным заседанием.

Кроме того, гостям продемонстрируют работу сервиса Single Window, который помогает инвесторам в режиме «одного окна» открывать и сопровождать бизнес в России. В мультимедийной зоне гости смогут узнать об особых экономических зонах РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области создадут 5 новых индустриальных парков. Главам округов нужно включиться в работу, чтобы эти парки были своевременно открыты.

«Вы знаете, что мы приняли очень заметный шаг по строительству новых индустриальных парков. <…> 5 новых индустриальных парков. Они расположены на разных территориях», — сказал Воробьев.