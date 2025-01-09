Госпошлины за сделки с недвижимостью в России увеличились вдвое с 1 января

С 1 января в России выросли госпошлины за операции с недвижимостью

Размер госпошлин за некоторые операции с недвижимостью в России увеличились в два раза с 1 января 2025 года, сообщает АБН24 .

Как рассказал эксперт по городской и загородной недвижимости Владимир Шмелев, если кадастровая стоимость объекта недвижимости составляет менее 20 миллионов рублей, то госпошлина за регистрацию перехода права собственности для физлиц увеличивается с 2 тысяч до 4 тысяч рублей.

Если же кадастровая стоимость объекта более 20 миллионов рублей, то применяется ставка 0,02% от стоимости. Например, за квартиру с кадастровой стоимостью 30 миллионов рублей придется заплатить 6 тысяч рублей, уточняется в сообщении.

Для юрлиц госпошлины таже увеличились в два раза: с 22 тысяч до 44 тысяч рублей за объекты с кадастровой стоимостью до 22 миллионов рублей. Если она выше, то ставка рассчитывается исходя из 0,2% от размера кадастровой стоимости.

Кроме того, с Нового года вдвое выросла цена выписки из ЕГРН.