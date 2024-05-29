Госдума ратифицировала протоколы о реструктуризации долгов Сербии перед РФ

ГД приняла закон о ратификации четырех протоколов, которые создают правовую основу для реструктуризации долгов Сербии перед РФ по ряду межправительственных соглашений, сообщает РИА Новости.

Протоколы подписали в Москве 13 ноября 2023 года и в Белграде 21 ноября 2023 года. Они оформляют договоренности сторон о погашении задолженности Сербии перед Россией со сроком оплаты с марта 2022 по март 2023 года, с отсрочкой платежей без начисления штрафа или дополнительных процентов, если случится полное погашение.

По состоянию на 1 сентября 2023 года Сербия полностью выполнила условия, платежи провели, по договоренности стран, в рублях.

Задолженность Сербии по экспортным кредитам, которая подлежала оплате в период с 1 марта 2022 года до даты подписания протоколов, достигала показателя 102,231 млн долларов и 1,944 млн евро.