Госдума приняла бюджет на 2025–2027 годы с ключевыми поправками «Единой России»

Федеральный бюджет решает важнейшие задачи: полное выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми, обеспечение расходов на оборону, безопасность, поддержку участников СВО и их семей, достижение технологического суверенитета, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев ранее сообщал, что по инициативе «Единой России» в федеральном бюджете предусматривается дополнительное выделение 161,7 млрд рублей в ближайшие три года на приоритетные для страны направления развития: социальную поддержку, строительство школ, садов, дорог, развитие регионов, АПК, науку, инфраструктуру детского отдыха и спорта, поддержку участников СВО и их семей.

В числе приоритетов для партии — финансирование положений народной программы, поручений Президента и реализации национальных проектов. На эти цели в 2025 году заложено почти 5 трлн рублей, в 2026–2027 годах — свыше 5 трлн рублей ежегодно.

На социальную политику в 2025 году в бюджете предусмотрено 6,9 трлн рублей (всего — 21,3 трлн рублей за три года). Это индексация пенсий, социальных пособий, поддержка семей с детьми.

Более чем на 2 млрд рублей увеличена поддержка фонда «Защитники Отечества», предусмотрено финансирование Комитета семей воинов Отечества и «Ассоциации ветеранов СВО» — в размере 291 млн рублей и 215 млн рублей соответственно.

Почти на 1,2 млрд рублей увеличится финансирование реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, что позволит охватить соответствующими мероприятиями не менее 1,7 млн человек ежегодно. На поддержку «Всероссийского общества слепых» в соответствии с поправками «Единой России» в 2025 году заложено 1,1 млрд рублей, дополнительные средства получит «Всероссийское общество инвалидов».

На сферу образования в 2025 году заложено более 1,5 трлн рублей. Продолжится программа по капитальному ремонту и строительству детских садов и школ, модернизация инфраструктуры в педагогических вузах, выплаты классным руководителям и советникам по воспитанию.

Выделенные на капремонт образовательных учреждений средства позволят отремонтировать 3208 и построить 70 новых школ, обновить 837 и построить 63 новых детских сада. Ежегодно предусмотрена закупка не менее 3 тыс. автобусов. Горячее питание смогут получать около 7 млн детей.

На капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры направят вдвое больше средств, чем планировалось изначально, — 10 млрд рублей. Почти на 2,8 млрд рублей увеличены расходы на оснащение спортивных объектов новым оборудованием (поправка «Единой России» позволит оснастить порядка тысячи спортплощадок за 3 года). На создание новой и модернизацию существующей инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей дополнительно направят 3 млрд рублей в течение 3 лет.

Благодаря поправкам «Единой России» бюджетные расходы на развитие автомобильных дорог регионального значения увеличатся на 60 млрд рублей (на 20 млрд рублей в год).

Более 7 млрд рублей дополнительно выделят на комплексное развитие сельских территорий, почти 3 миллиарда рублей — на льготный лизинг для сельхозтоваропроизводителей, около 11,4 млрд рублей — на льготный лизинг сельскохозяйственной техники, 10 млрд рублей — на субсидии ее производителям.

Между регионами перераспределено 253 межбюджетных трансферта с общим объемом 3,4 триллиона рублей. Субъекты РФ могут принимать бюджеты с учётом этих средств и заключать контракты. Принято решение о списании двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. Не менее 50% от списания этой задолженности направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры, в том числе, лифтового хозяйства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Бюджеты регионов Дальнего Востока, в том числе, дополнительно получат с федерального уровня 1,6 млрд рублей для помощи семьям с детьми в погашении ипотечных кредитов.