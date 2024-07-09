Госдума одобрила во втором чтении индексацию ставок акцизов на алкоголь

Государственная дума одобрила во II чтении индексацию акцизов на алкогольную продукцию на ближайшие три года, сообщает ТАСС .

С 1 января по 31 декабря 2025 года акциз на этиловый спирт составит 673 руб. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре.

За этот же период акциз на игристые вина, включая российское шампанское, составит 125 руб. за 1 л; на фруктовые вина и плодовую алкогольную продукцию, за исключением ликерных вин — 113 руб. Акциз на ликерное вино составит 148 руб.

Акциз на винные, виноградосодержащие, плодовые алкогольные напитки составит с 1 января по 31 декабря 2025 года 148 руб.; на виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом — 38 руб.

Акцизы на пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6%, сидр, пуаре и медовуху составят 27 руб. за 1 л. Акциз на пиво с содержанием этилового спирта свыше 8,6% — 51 руб.

Как отметил замглавы Минфина России Алексей Сазанов, акцизы индексируются на уровень инфляции.

В РФ с 1 июля выросли минимальные цены на водку и крепкий алкоголь. Цена водки увеличилась с 281 до 299 руб. за 0,5 л, коньяка — с 517 до 556 руб., бренди — с 375 до 403 руб.