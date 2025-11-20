Госдума лишила иноагентов налоговых льгот в России

Депутаты Государственной думы лишили иностранных агентов налоговых льгот. Они будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%, сообщает в своем Telegram-канале председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

Также у иноагентов больше нет льгот, которые связаны с освобождением от налогообложения в некоторых случаях, и налоговых вычетов.

Организациям, имеющим такой статус, и тем, в которых доля участия иноагентов больше 10%, нельзя использовать пониженные ставки по налогу на прибыль организаций. Еще им запрещено применять право освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав, добавил Володин.

«Те, кто предал нашу страну, не должны получать налоговых льгот. Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере», — сказал председатель Госдумы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.