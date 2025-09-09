Google подала заявку на регистрацию платформы 3D-звонков Beam в России

Google планирует выпуск оборудования для видеоконференций с AR и ИИ

Американская компания Google 5 сентября подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Google Beam, предназначенного для платформы 3D-видеозвонков, сообщает Газета.ru .

В компании пояснили, что под брендом Google Beam планируется выпуск оборудования для видеоконференций с использованием дополненной реальности и технологий компьютерного зрения. На официальном сайте продукта отмечается, что Beam — это платформа для видеосвязи на базе искусственного интеллекта, позволяющая проводить общение в 3D-формате.

