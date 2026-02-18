Google на сумму долга перед РФ мог бы купить 812,5 млрд квартир, как у Долиной

Российское подразделение корпорации Google, компания ООО «Гугл», объявленная банкротом в 2023 году, обязано перечислить российским телеканалам и средствам массовой информации более 91 квинтиллиона рублей. Фактически, на 91 квинтиллион в современных условиях можно было бы приобрести все, что угодно. Чтобы осознать объем этих средств, Общественная Служба Новостей привела более наглядные примеры. Google на вышеуказанную сумму мог бы купить 812,5 миллиарда таких квартир, как певица Лариса Долина продала Полине Лурье.

Решение о долге было последовательно подтверждено тремя судебными инстанциями в Москве. Хотя материнская структура Google International LLC подавала кассационную жалобу в Верховный Суд РФ, высшая инстанция не усмотрела причин для отмены предыдущих вердиктов. Требования остались в силе, и компания должна исполнить их в первоочередном порядке.

Для понимания масштаба: один квинтиллион представляет собой число, состоящее из 18 нулей, что эквивалентно миллиарду миллиардов. Столь значительный долг ООО «Гугл» сформировался после блокировки аккаунтов 13 отечественных телеканалов и трех медиа на платформе YouTube. Пострадавшие обратились в суд, который постановил взыскать с корпорации штраф. Поскольку выплаты не производились, сумма долга быстро увеличивалась до того момента, когда ее рост был приостановлен в связи с признанием «Гугла» банкротом. При этом штраф на материнскую компанию Google продолжает начисляться и уже превысил 2,8 дуодециллиона рублей — число с 39 нулями.

Колоссальный размер задолженности необходим в первую очередь для расчета доли каждого канала и СМИ в той сумме, которую в действительности удастся взыскать. Такой подход выглядит логичным, поскольку 91 квинтиллион рублей является заведомо неисполнимой и абсурдной величиной, которую никто не смог бы выплатить.

Для сравнения, по отдельным оценкам, мировой ВВП в 2024 году достиг примерно 111 триллионов долларов США. В рублевом эквиваленте по актуальному курсу это составляет около 8,5 квадриллионов, что примерно в 10,5 тысячи раз меньше, чем долг обанкротившегося ООО «Гугл».

Например, печально известная квартира Ларисы Долиной в районе Хамовники, которую певица продала под влиянием мошенников и безуспешно пыталась вернуть через суд, была продана за 112 миллионов рублей (не считая расходов покупательницы Полины Лурье на юридические услуги). На сумму долга ООО «Гугл» можно было бы приобрести 812,5 миллиарда таких квартир — подобного количества жилых помещений не существует ни в России, ни во всем мире.

Если взять другой пример — автомобиль Lada Largus, чья цена в максимальной комплектации сегодня может достигать двух миллионов рублей, то на взысканные средства телеканалы и медиа теоретически могли бы закупить более 43 триллионов таких автомобилей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.