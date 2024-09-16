Годовой оборот креативных индустрий в Москве увеличился в 1,5 раза

Оборот столичных организаций, занятых в сфере креативных индустрий, за минувшие 2 года увеличился в 1,5 раза. В 2023 году данный показатель составил 5,8 трлн рублей, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«На сегодняшний день в творческом секторе работает почти 110 тыс. компаний. Большинство из них — в киноотрасли, издательском деле, сфере моды, музыки и видеоигр. Общий оборот за последнюю пару лет увеличился примерно на 50%», — заявила Сергунина.

В Москве действует комплексная система поддержки творческого сектора. Это гранты, организация практикумов и маркетов, приглашения на участие в международных форумах.

Всего в распоряжении предпринимателей есть 20 различных инструментов, которые помогут открыть свое дело, добиться успешного продвижения продукции, выйти на российский и зарубежные рынки. Компании могут получить до 10 млн рублей на обучение сотрудников, до 75 тыс. рублей — на российский патент и до 5 млн рублей — на иностранный.

Кроме того, развитию стартапов помогают акселераторы. Там можно проработать бизнес-решения и заключить соглашения о сотрудничестве с крупным бизнесом. С начала года в интенсивах поучаствовали свыше 1 тыс. дизайнеров, продюсеров, сценаристов, менеджеров и др.

Фото - © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Реализуются образовательные проекты в творческой сфере. Например, на интенсиве «Арт.Практикум» молодые художники учатся строить долгосрочные отношения с галеристами и коллекционерами, а еще создавать себе портфолио. Профессионалы в рамках курса «Креатус онлайн» рассказывают о защите интеллектуальной собственности и приобретении на нее прав.

Москва создает для креативной индустрии необходимую инфраструктуру. Это первый в РФ кластер видеоигр и анимации, который заработает в «Сколкове» и объединит начинающие и ведущие компании.

В 2021 году был запущен креативный центр услуг для бизнеса (ЦУБ). В нем специалисты помогают собрать документы, необходимые для начала своего дела и получения субсидий, рассказывают о программах обучения, ищут пространство для работы и подходящие меры поддержки. Еще для представителей творчества доступны бесплатные консультации по законодательному регулированию и налогам.