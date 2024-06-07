Главы Московской и Новгородской областей подписали договор о сотрудничестве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках ПМЭФ подписал соглашение с главой Новгородской области Андреем Никитиным о сотрудничестве регионов в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

По словам Воробьева, регулярный обмен лучшими практиками с регионами происходит постоянно. Теперь Подмосковье подписало договор о сотрудничестве с Новгородской областью в сферах здравоохранения, экономики, культуры, образования и туризма.

«На протяжении 5 лет мы развиваем совместный масштабный проект „Государева дорога“, который объединяет сразу несколько регионов. В 2019 году соглашение о создании туристического маршрута мы также подписывали на ПМЭФ. Тракт, связавший Санкт-Петербург и Москву, построили по указу Петра I. Путешествуя по нему у нас, в Подмосковье, туристы могут посетить „Путевой дворец“ в Солнечногорске, музей-заповедник Менделеева и Блока, а также Усадьбу Середниково, озеро Сенеж и другие достопримечательности», — рассказал Воробьев.

Также на ближайшие годы в планах регионов укрепить двусторонние связи в промышленности, сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле, здравоохранении, охране окружающей среды и так далее.

Глава Новгородской области Никитин подчеркнул, что подписанное соглашение позволит расширить сотрудничество с Подмосковьем по многим направлениям. Совместные проекты уже работают в сферах туризма и культуры. Один из них — «Государева дорога», о которой говорил Воробьев.

«На мой взгляд, этот проект — пример слаженной работы региональных органов власти, муниципалитетов и туристского бизнеса. Благодаря чему маршрут „Государева дорога“ известен по всей России и продолжает развиваться. Кроме того, нам интересен опыт коллег в сфере миграционной политики, жилищно-коммунального хозяйства, образования», — заявил Никитин.