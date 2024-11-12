Главный деликатес: эксперт прокомментировал рост цен на красную икру

«Тихоокеанские лососи — горбуша, кета, нерка, из которых в России производят популярный деликатес, — рыбаки добывают только на Дальнем Востоке, каждый год с 1 июня по конец ноября. В последние 20 лет уловы были высокими. За этот период мы установили два рекорда: в 2023 году (почти 609 тыс. тонн) и в 2018 году (почти 685 тыс. тонн). Но 2024 год оказался худшим — к началу ноября добыто немногим меньше 235 тыс. тонн», — рассказал Зверев.

По его словам, это связано с природными факторами, на них рыбаки влиять не могут. Наибольшее снижение зафиксировано по горбуше — почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Сейчас икра кеты (обычно более дорогая) и икра горбуши в российских магазинах стоят одинаково.

Кроме того, подорожание связано с ростом стоимости кредитов и общей инфляцией — изменениями оплаты труда и стоимости топлива, также отметил эксперт.