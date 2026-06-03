Главное с ПМЭФ: портфель ответственного финансирования Сбера превысил 4,4 млрд руб

На полях Петербургского международного экономического форума первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что портфель ответственного финансирования Сбера составляет 4,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Банк продолжает развивать практики ответственного финансирования и наращивать долю инструментов, способствующих устойчивому развитию, а также реализации экологических и социальных инициатив.

Ведяхин также отметил, что основную часть портфеля составляют ESG-кредиты — займы с обязательными условиями по достижению ESG-показателей.

«На зеленые кредиты, которые направлены на финансирование проектов в области зеленой экономики, приходится более 20% портфеля. А на кредиты, направленные на создание и модернизацию объектов здравоохранения, образования, спорта, жилищно-коммунальной инфраструктуры — более 4%. Остаток портфеля занимают кредиты, поддерживающие цель по созданию устойчивой и динамичной экономики и помогающие предприятиям реализовывать программы адаптации к изменениям климата», — сказал первый зампред правления Сбербанка.

Структура портфеля ответственного финансирования: ESG-кредиты (кредиты с ESG-условием в сделке) составляют 74,5%, зеленые кредиты — 21,2%, социальные кредиты — 4,2%, адаптационные кредиты — 0,1%.

Топ-6 отраслей заемщиков:

операции с недвижимым имуществом;

металлургическая и горнодобывающая промышленность;

сельское хозяйство;

машиностроение;

телекоммуникации;

медиа и ИТ-технологии;

пищевая промышленность.

Анализ отраслевой структуры показывает, что более двух третей портфеля приходится на сектор недвижимости и строительства.