«Главное, чтобы быстро»: Потанин рассказал о звонке Тинькову* перед покупкой банка

Президент «Интерроса» и миллиардер Владимир Потанин рассказал, что во время приобретения банка «Тинькофф» (ныне Т-Банк) он позвонил основателю кредитной организации Олегу Тинькову* и спросил о его пожеланиях по поводу сделки. Тот ответил, что их нет и ему «главное, чтобы быстро», сообщает Forbes .

После начала СВО Потанин решил перевести несколько сотен миллионов долларов, которые были на счетах в западных банках, в инвестиции в России. Команда рассказала ему о том, что Тиньков* продает свой банк и ищет того, кого одобрит регулятор и кто сможет быстро заплатить.

После согласования с ЦБ Потанин позвонил Тинькову*, тот отметил, что у него нет особых пожеланий насчет сделки — он хотел осуществить ее как можно скорее. Также он попросил Потанина забрать российскую La Datcha. В итоге стоимость всей сделки обошлась Потанину в 400 млн долларов.

В 2022 году миллиардер также захотел купить долю «Яндекса». Быстрой сделки не случилось из-за ее сложности и большого числа стейкхолдеров, но в итоге он все же приобрел 10% акций.

Ранее Потанин обратился в арбитражный суд Москвы с просьбой запретить его бывшей супруге Наталье судиться с ним в Высоком суде Лондона. Женщина претендует на часть акций «Норникеля».

*Признан иноагентом в РФ

