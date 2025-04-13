Глава ВТБ: российская экономика справится с внешними факторами

Снижение стоимости нефти, а также падение фондового рынка существенным образом не повлияет на российскую экономику, она справится с внешними факторами. Такое заявление сделал глава ВТБ Андрей Костин в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, пишет ТАСС .

«Да, мы, конечно, и не к такому привыкли, но, в принципе, резкое снижение цен на нефть и падение фондового рынка — это не очень хорошо для нашей экономики. Но мы не в первый раз сталкиваемся с внешними факторами. Поэтому я думаю, что экономика справится», — заявил Костин.

С 3 апреля нефтяные котировки начали снижаться. Это произошло после заявления американского президента Дональда Трампа о введении новых таможенных пошлин на продукцию из 185 стран мира.

С момента заявления Трампа цены на нефть марки Brent начали падать и в настоящее время уже в общей сложности снизились примерно на 10%. Был момент, когда цены на нефть опускались ниже отметки в 59 долларов за баррель. В последний раз такая ситуация наблюдалась в феврале 2021 года.